Botta e risposta Brogi attacca Giuntini "Finge di non sapere"

"Il sindaco Giuntini o non sa, e a volte mi viene il dubbio che sia così, o fa finta di non sapere, e voglio sperare che sia questo il suo fine. Pensa veramente che non conosca quali sono le realtà pubbliche e quali private? Il problema, però, è che lui non può rispondermi facendo la parte di chi sa le leggi, ma dando un’informazione sbagliata o, peggio, di rivoltare un problema, che è suo, su di me". Così il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Daniele Brogi replica alle accuse del sindaco Giuntini, dopo che l’esponente politico aveva denunciato la situazione di degrado del piazzale di Ghirlanda, degli ex sylos e delle Ferriere di Valpiana.

"Come consigliere comunale – afferma Brogi – mi rivolgo al sindaco che è la massima istituzione cittadina in tema di sicurezza. Sarà lui poi a doversi rivolgere alle autorità competenti o a fare un’ordinanza ad hoc nei confronti dei privati. Il tema non è a chi spetti il recupero, ma solamente a chi spetta intimarlo. Eppure Giuntini un po’ di esperienza da amministratore ce l’ha e dovrebbe sapere come funzionano le cose". Brogi ribadisce il suo compito. "Il mio da consigliere di opposizione – afferma il capogruppo Lega – è segnalare quanto vedo o, dopo averlo verificato, quanto mi viene riportato. E’ il sindaco che ha la possibilità di disporre i controlli e, al limite, di agire. Stia sereno Giuntini che io se lui interverrà, da consigliere, ma anche da cittadino, sarò il primo a sostenerlo per risolvere la problematica. Ma dire che non si è competenti o far passare gli altri per ignoranti, nel senso di coloro che ignorano la materia, non è il miglior strumento di governo del territorio. Ma Giuntini lo conosciamo bene e – chiude Brogi – quando è in difficoltà, punta più sull’attacco personale e non certo sul dialogo politico o istituzionale, così come invece dovrebbe avvenire".