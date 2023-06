Botanica e inglese: niente paura

"Ho frequentato l’Agrario Leopoldo II di Lorena – dice Tommaso Pazzini –. La materia della nostra seconda prova era produzioni vegetali. Abbiamo dovuto parlare di una pianta arborea a nostro piacimento, descrivendone anche la sua produzione con l’uso del manuale. Dopo due ore e mezzo avevo già cominciato a ricontrollare e, appena ho potuto, ho consegnato. Spero sia andata bene anche perché ho usato il manuale nel miglior modo possibile, quindi non dovrebbero esserci problemi. Penso sia andata meglio questa piuttosto che la prima prova. Ora abbiamo finito gli scritti e il 28 farò l’orale. Sono molto emozionato per la fine di questo lungo percorso. Sicuramente andrò a lavoro, penso nella ditta di famiglia che lavora sia in questo settore che in quello dell’edilizia".

"Io ho frequentato l’Istituto Tecnico chimico agrario – dice Lorenzo Pinotti –. Nella seconda prova abbiamo scelto una pianta a nostro piacimento, descrivendola e raccontando la sua produzione in ogni sua sfaccettatura. Spero che la prova sia andata bene anche se sono un po’ incerto. Secondo me è andata meglio la prima prova, anche se le tracce non erano il massimo. Ho ancora un po’ le idee confuse per il futuro però punto sempre a lavorare nell’agricoltura, magari in qualche azienda. Ora ci rimane solo l’orale che io avrò mercoledì prossimo. Per ora non sono ansioso però sono sicuro che il giorno prima mi salirà l’ansia tutta insieme".

"Ho frequentato il liceo linguistico – dice Irene Aurigi –. Come materia d’esame in seconda prova avevamo inglese. Avevamo due comprensioni del testo, la prima con domande a crocette e la seconda con domande risposta multipla. Poi avevamo anche due produzioni scritte. Io sono abbastanza tranquilla, perché penso che delle tracce migliori di quelle che sono uscite, sia in prima che in seconda prova, non potessero uscire, quindi vedremo. L’orale ce l’avrò il 30 giugno e non nego di essere molto ansiosa. Sono stati cinque anni intensi ma siamo alla fine. Dopo questi esami, vorrei fare la tatuatrice, tutt’altro ambito rispetto a questo".