Bosco della droga Blitz a Fonteblanda Due denunciati

Ennesimo bosco della droga smantellato dalle forze dell’ordine in provincia di Grosseto. Durante la settimana scorsa, i Carabinieri della compagnia di Orbetello hanno svolto dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti in area boschiva, attenzionando n particolare la frazione di Fonteblanda, dove era stato rilevato da qualche settimana un flusso anomalo di persone e mezzi, che percorrevano diverse strade secondarie in quella zona, verosimilmente alla ricerca di droga. Ciò aveva del resto destato non poca preoccupazione negli abitanti di Fonteblanda, che si erano pertanto rivolti ai Carabinieri della stazione. Questi ultimi, quindi, grazie a diversi servizi di osservazione svolti nella zona, sono riusciti a documentare, in più giornate, numerose cessioni di diversa sostanza stupefacente, tra cui eroina, cocaina e hashish. I Carabinieri hanno anche individuato due soggetti, che si accampavano in un bivacco all’interno dell’area boschiva nella zona di "Caprarecce" per vendere droga sia ai consumatori locali che ai forestieri, provenienti da sud e da nord del territorio. Una volta documentate le diverse compravendite di droga, e individuati gli autori delle cessioni, i militari, con l’ausilio della squadra cinofili della Guardia di Finanza di Grosseto, hanno poi svolto un servizio dedicato alla rimozione dell’hub di spaccio. Al loro arrivo, i due soggetti individuati in precedenza erano entrambi presenti ed attivi: a nulla è servito il tentativo di darsi alla fuga, in quanto sono stati raggiunti e fermati subito dopo. Nascondevano hashish, sequestrato insieme a una ingente somma di denaro, probabile provento di spaccio, ed alcuni dispositivi cellulari. Il bivacco utilizzato come base logistica per l’attività criminale è stato infine smantellato, e i vari materiali usati, tra cui tende, fornelli, buste e residui di cibo, raccolti e smaltiti. Le cessioni di stupefacente effettuate dai soggetti sono state oggetto di informativa di reato alla Procura della Repubblica di Grosseto. I soggetti denunciati sono da considerarsi presunti innocenti fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.