Borsa di studio Dsu Incontri informativi al Polo Universitario

1Si terrà oggi a Grosseto il primo dei tre incontri informativi e di orientamento durante il quale sarà possibile ottenere informazioni e aiuto nella compilazione online della domanda per la borsa di studio e posto alloggio dell’azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana per gli iscritti o chi intende immatricolarsi ai corsi dell’Università di Siena per l’anno accademico 20232024. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 14 nell’Aula delle Colonne del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 41. Gli incontri successivi si terranno il 24 agosto e il 5 settembre.