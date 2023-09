"Borghi più belli: Manciano e Montemerano persi nell'occasione"

Il borgo di Montemerano è tra i più più belli d’Italia, ma l’accusa della minoranza è quella che non è stato valorizzato durante il Festival dei borghi più belli d’Italia, svoltosi la scorsa settimana a Lucignano. Per questo, Rossano Galli e i consiglieri comunali di Montemerano invitano le associazioni e la popolazione in Piazza del Castello, Lunedì alle 21 per un confronto pubblico per studiare le azioni da intraprendere per rilanciare il paese.. Per il gruppo consiliare di minoranza è una grave mancanza dell’assessore al turismo Andrea Caccialupi e dell’intera amministrazione comunale di Manciano. "Montemerano - dicono Alberto Bertinelli e Hannah Lesch della minoranza - è stato condannato ad un ruolo marginale all’appuntamento più importante dell’associazione dei borghi più belli d’Italia". La manifestazione annuale del Festival dei Borghi più belli d’Italia rappresenta un momento fondamentale per la valorizzazione turistica del borgo, delle aziende e delle strutture ricettive dell’intero territorio comunale. "Sarebbe stato importante - proseguono - veder partecipare l’amministrazione comunale al confronto e allo scambio di esperienze sulle azioni sul fronte della vivibilità, della sostenibilità, della promozione e del mantenimento della qualità di vita. Siamo dispiaciuti che l’assessore al turismo non abbia aderito all’evento con un allestimento con i prodotti del territorio".