Boom alla fiera agricola tra ruralità e spettacoli

Erano in tanti a Ghirlanda per la tradizionale fiera agricola, che si svolge nell’area della vecchia stazione. Molte famiglie con bambini sono venute per assistere agli spettacoli equestri, con i butteri che hanno entusiasmato il pubblico e poi per ammirare gli animali della fattoria e per partecipare alle attività messe a disposizione nel maneggio e nell’area bike. Tanto apprezzamento anche per l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e musici della società dei Terzieri Massetani che ha chiuso in bellezza l’evento. "Una fiera che valorizza la tradizione contadina del nostro territorio, affiancandola con la nuova vocazione sportiva, rappresentata dal mondo bike, e con lo spettacolo degli sbandieratori e musici dal sapore medievale – dicono gli assessori di Massa Marittima Ivan Terrosi, e Grazia Gucci – È stata una bella edizione, ricca di spettacoli, caratterizzata da una grande affluenza, con tanti animali in mostra e tanti banchi del mercato. Ringraziamo l’intera macchina organizzativa".