"Bonus sociale idrico" Pubblicato il bando

Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato il bando per il "Bonus Sociale Idrico Integrativo", che consente ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, di richiedere l’agevolazione tariffaria a carattere sociale del servizio idrico integrato per l’abitazione di residenza. La misura del Bonus si baserà sulla spesa idrica sostenuta nell’anno solare precedente e verrà erogata dal Gestore - Acquedotto del Fiora SpA – direttamente nella bolletta dell’utenza idrica domestica detraendo l’importo del bonus. Il "Bonus sociale idrico integrativo" è rivolto ai nuclei familiari residenti con Isee fino a 12.500 euro, elevato a 20mila per le famiglie con almeno quattro figli minori a carico. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 31 maggio 2023. Potranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune, oppure inviati tramite pec a [email protected] oppure spedite per raccomandata con ricevuta di ritorno a Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa.