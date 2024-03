Bonus edicole. Sportello. Confcommercio

Confcommercio Grosseto ha attivato il servizio per procedere alla richiesta della seconda tranche del ‘Bonus Edicole 2023’ che prevede un contributo fino al 50% per le spese sostenute per Imu, Tasi, Cosap, Tosap, Tari, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi Pos e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico. Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica. Il bonus viene riconosciuto unicamente alle rivendite di giornali e riviste esclusive (codice Ateco 47.62.10). Per informazioni 0564-470111.