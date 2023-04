Bonifiche ad Orbetello "I fondi sono bloccati"

"Governo e maggioranza bloccano 28 milioni di euro per la bonifica del Sin di Orbetello". E’ quanto sostiene Marco Simiani, deputato del Pd, secondo il quale "nonostante le rassicurazioni e le promesse avute dal ministero dell’Ambiente i 28 milioni di euro, già stanziati per la bonifica del Sito di interesse nazionale di Orbetello e bloccati per problemi burocratici, rischiano di non essere più disponibili". "L’emendamento del Pd al decreto Pnrr, presentato prima al Senato e poi alla Camera per recuperare tali finanziamenti – dice Simiani – è stato però respinto e l’apposizione della fiducia al Provvedimento impedirà ogni discussione sul merito in aula. Siamo sconcertati dall’atteggiamento di governo e maggioranza e dall’assoluta mancanza di attenzione alla vicenda da parte dei parlamentari territoriali della destra. La laguna di Orbetello è infatti una zona di rilevante valore ambientale oltre a rappresentare un volano irrinunciabile per l’economia e l’occupazione locale".