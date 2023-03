Bonifica ex Sitoco, sì del Governo La risposta a Marco Simiani

Sulla bonifica della ex Sitoco il Governo si impegna per la copertura finanziaria, tenendo fede all’accordo. Parola del viceministro all’Ambiente, Vannia Gava, che interviene sul sito di interesse nazionale di Orbetello in commissione Ambiente al Senato in risposta a un’interrogazione presentata da Marco Simiani (Pd). "Non è ancora nota la programmazione delle risorse del fondo di sviluppo e coesione per il ciclo 2021-2027 – sottolinea Gava –. Il ministero si impegna a porre ogni utile iniziativa per assicurare la copertura finanziaria delle attività dell’accordo di programma sottoscritto il 29 maggio 2018 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito. Il valore economico dell’accordo ammonta a oltre 30 milioni di euro sulle risorse del piano di sviluppo e coesione di questo ministero. A seguito di significativi ritardi nell’attuazione degli interventi previsti, tuttavia, si è reso necessario procedere a una rimodulazione per l’impossibilità di rispettare il termine previsto da normativa che disciplina l’impiego del Fondo sviluppo e coesione nel ciclo 2014-2020 per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti fissato al 31 dicembre 2022". Nella riunione del 12 settembre 2022 era emersa l’impossibilità di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti per 28 milioni di euro, "garantite però per un importo di quasi due milioni dal responsabile unico dell’attuazione (la Regione Toscana) attraverso la stipula di apposite convenzioni già stipulate dal Ministero con Sogesid e Ispra, assicurando la copertura finanziaria per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi in accordo. Ispra ha comunicato l’avvio delle attività di sopralluogo e campionato da febbraio, effettuando anche le prime analisi di laboratorio". Era stato appunto il capogruppo Pd Marco Simiani, in commissione Ambiente alla Camera, a porre l’attenzione sulla necessità di proseguire la bonifica "garantendo tempi certi e risorse adeguate". "La laguna di Orbetello è una zona di rilevante valore ambientale – ha detto Simiani – oltre a rappresentare un volano irrinunciabile per l’economia e l’occupazione territoriale; al suo interno sono presenti i ruderi di una fabbrica di concimi chimici (ex Sitoco). I lavori previsti da un accordo di programma stipulato tra Ministero dell’Ambiente, Regione ed enti locali sono stati rallentati dalla complessità dell’intervento e dalla presenza di un soggetto privato territorialmente competente. È urgente che il Ministero dell’Ambiente acceleri il completamento della bonifica".