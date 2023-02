Bonaccini, bagno di folla in città "Ora chi ha perso vada in panchina"

"E’ arrivato il momento che chi ha perso si sieda in panchina. E lasci ad altri il compito di governare. Dopo tre milioni di voti persi in quattro anni è arrivato il tempo di voltare pagina una volta per tutti". Ha iniziato così Stefano Bonaccini, accolto ieri a Grosseto nella sala Pegaso della Provincia da un folto gruppo di cittadini, politici e simpatizzanti del Partito Democratico che domenica andranno a votare per eleggere il proprio segretario nazionale grazie alle Primarie. Unico candidato alle Primarie del Pd presente nel capoluogo maremmano in questa fase finale, Bonaccini ha confermato la sua volontà di volere un grande partito di sinistra e popolare, riformista e plurale. "Serve un’opposizione forte e "governante", - ha detto - che accanto ad ogni "no" sappia sempre indicare una controproposta migliore e che non si rifugi mai nella protesta e nella testimonianza. Sono qui perchè voglio cambiare il partito - ha aggiunto - e mi sento pronto a governarlo. Ho tanta esperienza alle spalle ma vengo da una famiglia umile e di sinistra: mio padre faceva il camionista e mia mamma l’operaia. Voglio un partito più popolare che torni a stare in mezzo ai cittadini; dobbiamo andare nei luoghi dove la gente vive, studia e lavora. Credo di avere l’esperienza giusta per dare una nuova spinta al Pd, per rigenerarlo e per far sì che il gruppo dirigente che ha guidato il Pd, che tra l’altro sta tutto con l’altra candidata Elly Schlein, si faccia da parte". Poi ha chiuso: "Se sarò segretario nazionale istituirò subito una scuola di formazione politica per i giovani. Il loro futuro sono loro ma dobbiamo investirci". Sulle alleanze è chiaro: "Serve prima di tutto un progetto unitario di sinistra. Che deve finalmente scoprirsi maggioritaria nel paese lasciando da parte le lotte che fanno solo male". Insieme a Bonaccini c’era anche Valentina Mercanti, candidata alla segretaria regionale del Pd della Toscana, che ha ribadito come "il nuovo Pd toscano ripartirà dai territori. Siamo pronti per questa avventura". All’incontro erano presenti anche l’onorevole Marco Simiani, il presidente della provincia Francesco Limatola, diversi sindaci della provincia di Grosseto e l’assessore regionale Leonardo Marras che ha consegnato a Bonaccini la maglia del Grosseto calcio personalizzata con il nome del presidente dell’Emilia Romagna e il numero 23. "Il Pd deve tornare a fare il Pd, fino in fondo - ha concluso Alberto Bertinelli, coordinatore provinciale del ‘Comitato Bonaccini segretario’ - Con una nuova agenda politica e una nuova classe dirigente immediatamente in campo".

M.Alf.