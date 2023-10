Bomba d’acqua nel Golfo. Stima finale del Comune: "Danni per quasi 4 milioni"

Si è conclusa in questi giorni la conta dei danni causati dal maltempo lo scorso 18 ottobre a Follonica. Nel report che sarà inviato alla Regione Toscana per richiedere lo stato di calamità naturale sono elencati i tanti danni segnalati dalle cittadine e dai cittadini alle loro proprietà, per un totale di 2 milioni e 900 mila euro, ed è presente anche la lista degli interventi per il ripristino di fossi, fogne e manto stradale (820 mila euro), quella degli interventi agli edifici pubblici e agli impianti sportivi (78 mila euro), e, infine, la spesa per i danni al litorale (20 mila euro). In totale, quindi, i danni causati dal maltempo alla città di Follonica superano i 3 milioni e 800 mila euro. La cifra stimata riguarda i danni alle abitazioni inondate dal fango e comprende anche i costi per la pulizia e l’intervento delle ditte di spurghi, i danni alle auto parcheggiate nei garage allagati, ai mobili e agli elettrodomestici ormai da buttare. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ottenere eventuali contributi sulle spese per il ripristino e, per questo motivo, è stato chiesto alla cittadinanza di inviare una mail con l’elenco dei danneggiamenti subiti alle proprietà. I quartieri di Pratoranieri, Corti Nuove, Campi Alti e San Luigi sono stati i più danneggiati e sono 145 in totale le richieste pervenute. Ovviamente, qualora si creassero le condizioni per avviare la procedura del rimborso spese, ne verrà data pubblicità attraverso i canali Istituzionali dell’ente.

"Riteniamo doveroso richiedere lo stato di calamità naturale tramite la Regione – commenta il sindaco Andrea Benini – I cittadini e le cittadine ci hanno inviato foto e video di quello che è successo nelle loro abitazioni e le spese per riparare e sanificare le proprietà sono veramente ingenti. Le mail che sono state inviate servono solo a creare un primo elenco, in modo da avere un’idea chiara del danno che è stato causato alla città".