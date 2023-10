Bomba d’acqua, danni per 2 milioni. Case, garage e auto: un disastro: "Chiederemo lo stato di calamità"

Si aggira intorno ai 2 milioni di euro il valore dei danni causati dal maltempo di mercoledì scorso. Un dato destinato a crescere ulteriormente, proprio perché tuttora i cittadini stanno continuando a contattare il Comune con l’elenco dei danni subìti alle loro proprietà. La cifra riguarda i danni alle abitazioni inondate dal fango, il valore degli oggetti danneggiati e delle auto da buttare ma anche le spese sostenute per l’aspirazione dell’acqua dagli scantinati e dai seminterrati, delle pulizie e, ovviamente, anche i danni causati ai beni pubblici, al litorale e alle attività produttive. L’Amministrazione, vista la violenza del fenomeno atmosferico che ha colpito la città, intende richiedere tramite la Regione Toscana lo stato di calamità naturale, così da ottenere eventuali contributi sulle spese per il ripristino e, per questo motivo, ha chiesto alla cittadinanza di inviare una mail con l’elenco dei danneggiamenti subiti alle proprietà ([email protected]). Lunedì il report verrà inviato alla Regione Toscana proprio per avviare le pratiche per la richiesta di stato di calamità naturale. E per questo motivo il Comune invita chi non lo avesse ancora fatto a inviare la lista dei danneggiamenti.

"Riteniamo doveroso richiedere lo stato di calamità naturale – commenta il sindaco Andrea Benini – Follonica ha subito ingenti danni e le spese da sostenere sono veramente tantissime e anche il preavviso è stato nullo, visto che l’allerta meteo emessa per il 18 ottobre era gialla e terminava alle 13. Prima, quindi, della pioggia che ha fatto così tanti danni. I quartieri di Pratoranieri, Corti Nuove, Campi Alti e San Luigi sono stati i più colpiti e sono centinaia le richieste già pervenute all’Amministrazione. Abbiamo passato dei giorni difficili e abbiamo cercato di stare vicini alla popolazione nel migliore dei modi, sostenendo i primi interventi subito dopo le forti piogge. La macchina dei soccorsi ha funzionato benissimo ed è importante ringraziare la protezione civile, i vigili del fuoco, il corpo della polizia municipale, la Vab, le Bandite di Scarlino e tutto il mondo del volontariato. Non solo: è doveroso anche ringraziare la Provincia di Grosseto, la Regione Toscana e i Comuni di Gavorrano e Scarlino che ci hanno dato mezzi e aiuti".