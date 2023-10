Bomba d’acqua, c’è l’interrogazione. Simiani chiede altri aiuti: "Risarcimenti veloci dallo Stato"

Il Comune di Follonica ha chiesto lo stato di calamità alla Regione per i due milioni di danni subiti per la bomba d’acqua di mercoledì 18 ottobre. "I danni causati dalla bomba d’acqua hanno messo in ginocchio Follonica. L’entità del fenomeno, nonostante l’evento alluvionale sia stato circoscritto territorialmente, è stato infatti devastante per la comunità con circa 2 milioni di euro di danneggiamenti che riguardano edifici pubblici e privati, infrastrutture, fognature, impianti sportivi, strade e gran parte del litorale". Iniziano così Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio che nei giorni scorsi si è interessato al problema. Ha infatti presentato un’interrogazione alla Camera che è stata sottoscritta da Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Marco Furfaro, Christian di Sanzo, Laura Boldrini, Arturo Scotto; mentre un atto uguale verrà depositato a Palazzo Madama dai senatori toscani del Partito Democratico Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli. "Il riconoscimento regionale dello Stato di emergenza sarà importante ma occorrono risorse straordinarie statali per assicurare il pieno ed immediato ristoro di tutti i danni e gli interventi di riparazione e messa in sicurezza – ha aggiunto Marco Simiani – Va assolutamente evitato che ritardi eccessivi sui risarcimenti e sul ripristino delle infrastrutture possano compromettere le attività economiche e conseguentemente ripercuotersi sui livelli occupazionali locali.

Il Comune di Follonica è un ente virtuoso che ha investito negli scorsi anni per contrastare il dissesto idrogeologico ma la violenza e la rapidità dei mutamenti climatici stanno evidentemente limitando interventi preventivi. Per questi motivi ho presentato a Montecitorio una interrogazione al governo affinché promuova lo stanziamento, fin dalla Legge di Bilancio, dei finanziamenti necessari. Mi auguro, nonostante i diktat del Presidente Meloni, un concreto sostegno da parte dei colleghi di maggioranza".