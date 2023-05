Bomba d’acqua Allagamenti a Vallerotana

Bomba d’acqua nel grossetano nel primo pomeriggio di ieri. Il maltempo torna a colpire la provincia di Grosseto. L’Aurelia Vecchia è rimasta chiusa per qualche ora a causa del torrente Salica che è in piena ed è esondato nella zona di Vallerotana. Problemi nelle campagne anche di Roselle e Braccagni dove ci sono alcuni poderi che sono isolati per l’esondazione dei fossi del reticolo idraulico minore. Da Grosseto, per raggiungere Braccagni, ci sono le deviazioni per la Superstrada. Parzialmente allagata anche la strada dello Sbirro anche se la zona è stata ripristinata prontamente dalle squadre della Protezione civile. Nella zona della Piana del Grossetano, dove si trovano molti poderi, sono rimasti al lavoro per molte ore i vigili del fuoco, la Polizia municipale e il Consorzio bonifica per mettere in sicurezza l’area. Colpita anche la zona del Vaticino, la stessa che era stata interessata dall’alluvione nel dicembre del 2022.