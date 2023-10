"Bollette, problema già risolto". Un errore di Adf che ha corretto

Le bollette di Acquedotto del Fiora sono sbagliate, ma l’amministrazione comunale non c’entra niente.

In sintesi è questa la risposta del sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci, alle accuse sollevate dal capogruppo di minoranza, il consigliere comunale Marco Papalini. Il capo gruppo di minoranza - spiega il sindaco Tullio Tenci, in risposta all’articolo uscito ieri sulle colonne de La Nazione - ha ricostruito in modo inappropriato e inesatto fantasticando un po’ troppo su quanto accaduto agli utenti di Acquedotto del Fiora.

Sono abituato per natura e per indole a fare chiarezza e a risolvere i problemi. Tant’è che lunedì 25 settembre, quando alcuni cittadini mi hanno segnalato che gli era pervenuta una mail da parte di Acquedotto del Fiora in data 20 settembre, in cui veniva evidenziata la variazione di tipologia di utenza, da residente a non residente senza apparente motivo, mi sono prontamente attivato sia con il Presidente Roberto Renai, sia con la Responsabile del servizio per la risoluzione del disservizio". L’azione del sindaco Tenci ha prodotto dei risultati immediati e il primo cittadino lo ricorda: "Infatti – prosegue il sindaco – proprio venerdì 29, Acquedotto del Fiora ha provveduto ad inviare una mail agli utenti spiegando che a causa di un errore informatico, avevano erroneamente variato la tipologia d’uso del contratto informando che la corretta tipologia d’uso sarà ripristinata d’ufficio con preghiera di non tenere conto della comunicazione precedente".

Adf, con un’errata corrige, ha invitato tutti gli utenti che loro malgrado avevamo ricevuto bollette somme errate da pagare a non procedere con con il pagamento.

" Il problema – prosegue il sindaco Tenci – è stato immediatamente risolto senza clamore e senza puntare il dito su nessuno".

Poi, rivolgendosi direttamente a Marco Papalini, capogruppo di minoranza, il primo cittadino Tenci conclude. "La prossima volta - chiude Tenci - si informi meglio perché nessun danno è stato arrecato ai cittadini.

Ringrazio personalmente il Presidente di cquedotto del Fiora che si è speditamente adoperato per risolvere il problema".

Nicola Ciuffoletti