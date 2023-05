Bollette emesse per segnalare anomalie. "Contattate gli uffici"

In questi giorni i cittadini e le cittadine residenti nelle zone servite dall’acquedotto comunale nel territorio di Follonica stanno ricevendo le fatture relative ai consumi di acqua dell’anno 2021-2022. "Si fa presente – si legge nella nota spedita dall’Amministrazione Comunale – che alcune richieste di pagamento con la dicitura "contatore non leggibile ed il segno meno" sono state emesse al fine di segnalare agli utenti le anomalie rilevate dai tecnici e l’impossibilità di effettuare la lettura del contatore.

Si invitano pertanto gli utenti interessati a contattare l’Ufficio Tributi al fine di risolvere le problematiche evidenziate". Si stanno concludendo intanto in questi giorni le installazioni da parte di Acquedotto del Fiora dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti, che spesso comportano la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta.