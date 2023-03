"Bolletta assurda, così è pazzesco"

Una mazzata. Una bolletta da quasi 6mila euro del tutto inaspettata.

Dopo due anni di grandi disagi a causa del covid e dopo le difficoltà economiche dovute agli aumenti dell’energia, quando sembrava che la situazione potesse piano piano rientrare nella norma, continuano invece ad arrivare stangate su attività commerciali.

La Macelleria Laganga, storica attività in via Inghilterra, giovedì si è vista recapitare una bolletta dell’energia elettrica da capogiro. Ben 5700 euro per il solo mese di febbraio. A prima vista la famiglia Laganga ha pensato ci fosse stato un errore, ma poi una volta esaminato il documento, si è dovuta mettere l’anima in pace.

"Il problema è grave – spiega Andrea Laganga –. Le notizie nazionali stavano dicendo che la questione rincari elettrici era terminata eppure, in un mese più lento lavorativamente come di solito è quello di febbraio, ci arriva una sorpresa del genere, non possiamo che rimanerci male. Siamo sconfortati perché non sappiamo più cosa sia giusto programmare per il futuro, data l’incertezza dietro all’angolo. Pagare in un mese, il costo che prima sostenevamo in sette mesi è improponibile".

Una stangata importante per una macelleria storica in città che dopo mesi di difficoltà, come tante altre attività, stava per rivedere la luce in vista della Pasqua.

"Tale bolletta è giustificata dal ricalcolo incondizionato delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Ciò significa che pagheremo pari pari il doppio del costo dell’energia".

Sconforto e dubbi non possono quindi che annidarsi nella testa di artigiani, professionisti e imprenditori che quotidianamente oramai da mesi fanno i conti con gli aumenti dell’energia.

"Cosa dobbiamo fare – aggiunge Laganga –, aumentare i prezzi già impazziti da mesi? A che scopo? Smettere di vendere? E mi voglio mettere nei panni delle nuove leve che vorrebbero mettersi in gioco con attività proprie. Cosa gli diciamo? Non siamo gli unici a vivere questa sensazione di disagio e fatica".