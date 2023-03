"Bocciata la mozione sull’odio"

"Volevamo da una parte rimarcare la gravità di quello che era accaduto, ma dall’altra andare oltre, ovvero affrontare il tema dell’odio nella comunicazione social e dell’uso sbagliato delle piattaforme. Volevamo avviare una progettualità, di concerto con scuole e Coeso, per promuovere un progetto di sensibilizzazione tra i più giovani. ma la maggioranza ha bocciato la nostra iniziativa". A parlare è Carlo De Martis, consigliere di opposizione di "Grosseto Città Aperta", che ieri in Consiglio ha dovuto ancora una volta, insieme ai colleghi dell’opposizione, alzare bandiera bianca. La mozione presentata, che prendeva spunto dagli insulti sessisti del sindaco Vivarelli Colonna al presidente del Partito Democratico, Elly Schlein, è stata respinta al mittente dall’opposizione. L’unica voce da coro è stata quella di Giacomo Cerboni. "Al di là della solidarietà a quello che era accaduto – ha aggiunto De Martis – il nostro intento era quello di fare un passo avanti. Non solo sottolineare la figuraccia del sindaco: da quello volevamo parlare come arginare il tema dell’odio nella comunicazione, avviare dunque una progettualità per promuovere progetto sensibilizzazione tra i più giovani sull’uso corretto sui social. Attivare cioè strumenti che possano arginare bullismo, cyberbullismo e body shaming". Istanze che sono state anche derise dalla maggioranza. "Purtroppo non hanno la cognizione del problema – ha aggiunto – Invece basterebbe approfondire il tema che si sarebbero resi conto che è un problema serio per i ragazzi. Si è trattato dell’ennesimo caso di non comprensione da parte del sindaco quali sono i reali bisogni della comunità che lui amministra". Intanto niente richiesta di dimissioni: "Il Testo unico degli enti locali – chiude De Martis – dice che serve i due quinti dell’assemblea per presentare una richiesta di dimissioni. Purtroppo Vivarelli Colonna ha fatto traboccare il vaso della pazienza con la sua inadeguatezza nel rappresentare la comunità grossetana. Diciamo che è stata un’altra occasione persa. Peccato".