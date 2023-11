Bloccata via Sardegna. Lega: "Troppi disagi"

Ai consiglieri della Lega di Roccastrada non bastano le scuse del sindaco, la situazione in via Sardegna a Ribolla va normalizzata il prima possibile. La strada, attualmente con un’unica via di uscita, è stata bloccata a causa dalla presenza di escavatori e camion per un lavoro in un terreno costeggiato dalla strada di pertinenza della scuola, diventando la via stessa un cantiere a tutti gli effetti. "È da mesi che la cosa è stata denunciata dagli abitanti di via Sardegna e da noi consiglieri Lega – dicono i consiglieri Lorenzo Piras, Ulderigo Brogi e Paolo Pazzagli – ma è una vicenda su cui, però, ci sembra che siano state fatte orecchie da mercante. Da qualche giorno – sostengono i tre consiglieri Lega che hanno raccolto le proteste dei cittadini – la situazione è diventata insostenibile. Ai residenti hanno suonato i campanelli alle 7.30 per spostare le auto. Si sono trovati davanti a un viavai di camion che attendevano di essere caricati dall’escavatore e bloccavano l’accesso e l’uscita della via. Non c’è stato nessun avviso – concludono – con la conseguenza di trovarsi la via completamente bloccata".