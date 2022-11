Grosseto: blitz Guardia di finanza in un'area degradata. Trovata cocaina

Cronaca

Sapori, arte e jazz: Lonely Planet consacra l'Umbria tra le mete top del 2023

La celebre guida menziona la regione "come un territorio capace di attrarre per la sua enogastronomica e ancor di più il prossimo anno quando si svolgeranno gli eventi per i 500 anni della morte del Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz"