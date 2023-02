"Blitz della Finanza, ora la giunta spieghi"

"Ci aspettiamo che la giunta informi in modo adeguato i cittadini sul blitz della Guardia di Finanza a Orbetello". Dal gruppo consiliare di minoranza Alternativa Orbetello la richiesta di chiarimenti su quanto avvenuto nei giorni scorsi in piazza Cortesini, dove un carroattrezzi ha portato via i 28 scooter elettrici lasciati dal progetto Life for Silver Coast. Un progetto dedicato alla mobilità sostenibile, con una flotta di mezzi elettrici di varie tipologie (bicilette, scooter, veicoli e battelli), partito nel 2017 e promosso con soddisfazione dalle varie amministrazioni partecipanti (Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio), che si è poi concluso a dicembre. Lasciando però i mezzi nel centro cittadino. I coordinatori del progetto avevano infatti annunciato l’intenzione di lasciarli in dono al Comune. A quanto pare, però, il sequestro operato dalle Fiamme Gialle si è reso necessario perché i mezzi erano privi di copertura assicurativa. Evidentemente, nel passaggio da Life al Comune qualcosa non ha funzionato. "La comunità orbetellana – attaccano dalla minoranza – si vede portar via l’unica, inutilizzata e malgestita possibilità di offrire un servizio ecosostenibile. Sul progetto Life l’attuale amministrazione ha puntato molto, sia a livello elettorale che propagandistico, e gestendolo molto male, viste le condizioni in cui erano ridotti i mezzi. Poi, come sempre avviene, quando arrivano i problemi ci si nasconde, sperando che nessuno si ricordi chi deve rispondere di qualunque cosa accada sul territorio che amministra. Come per i moscerini, riguardo i quali siamo ancora in attesa di avere una spiegazione, o per gli scarichi fognari in laguna, anche per questo sequestro aspettiamo che la giunta informi i cittadini. Non è una buona politica quella che si mostra solo quando pensa di dover ricevere applausi".

R.B.