Birragustando a Montenero d'Orcia, Homebrewing, Prodotti Locali e Spettacoli

Prosegue per tutto il weekend a Montenero d’Orcia la nona edizione di Birragustando. Domani, tra i vari eventi in programma, ci sarà un’iniziativa per gli appassionati dell’homebrewing con un focus sulle "tecniche di luppolatura", coordinato da esperti del Movimento birrario Italiano e dai birrai ospiti del festival. A Birragustando sono presenti anche i laboratori di degustazione seguiti da esperti gastronomici e con la presenza dei mastri birrai ed i produttori di Montenero. L’intento è quello di creare ed esaltare il connubio tra birra artigianale e prodotti locali come il miele, le lenticchie, il marrone secco, le farine di grani antichi, lo zafferano, la pasta.

Il festival è rivolto a tutte le fasce di età: dai più piccoli, ai giovani e meno giovani con tanta musica e spettacoli. Il tutto sarà accompagnato dalle tante birre artigianali da scoprire lungo il percorso di degustazione all’interno del quale è possibile conoscere i Mastri Birrai e conoscere i loro prodotti.

N.C.