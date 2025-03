Biorsaf in vetrina. Sicurezza alimentare con soluzioni hi-tech

Biorsaf, eccellenza agritech nata in Maremma che sviluppa soluzioni tecnologiche per la sicurezza alimentare, sul lavoro e delle acque, ha chiuso un round di investimento da 1,4 milioni di euro guidato da Maia Ventures e Farming Future, il Polo nazionale di trasferimento Tecnologico dell’Agrifood Tech promosso da Cdp Venture Capital Sgr in collaborazione con ToSeed & Partners. Partecipa all’operazione anche il Fondo Toscana Next, il fondo di co-investimento nato per sostenere le startup e le iniziative di innovazione sul territorio della Toscana, istituito e gestito da Cdp Venture Capital Sgr e sottoscritto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Caript, Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Fondata da un team con alle spalle un’esperienza decennale nel campo della sicurezza alimentare, Biorsaf – con sede a Castell’Azzara – ha sviluppato una piattaforma tecnologica avanzata che consente di gestire in modo centralizzato e automatizzato i protocolli di sicurezza (come il sistema Haccp), migliorando l’efficienza operativa, la tracciabilità e la conformità normativa nei processi di controllo. Lanciata sul mercato a fine 2023, Biorsaf oggi serve importanti clienti in ambito Horeca, Gdo, produzione alimentare, lavorando sia direttamente con i responsabili qualità, sia come partner di fiducia per i consulenti.

La tecnologia di Biorsaf permette di eliminare la gestione cartacea, semplificare il monitoraggio dei punti critici di controllo e garantire un accesso ai dati in tempo reale, supportando aziende di ogni dimensione nell’adeguamento agli standard di sicurezza e alle nuove normative di settore.

"Questo investimento ci permetterà di accelerare lo sviluppo tecnologico della nostra piattaforma e di ampliare la nostra presenza sul mercato – dice Marco Papalini, Ceo di Biorsaf –. Il nostro obiettivo è fornire alle aziende del settore agroalimentare strumenti digitali avanzati per migliorare la gestione della sicurezza e della sostenibilità, rispondendo alle nuove esigenze normative e operative del comparto".

Il sistema integra funzionalità avanzate per la registrazione e l’archiviazione dei controlli, contribuendo a rendere i processi più efficienti, sostenibili e sicuri.

"L’investimento in Biorsaf è un segno del nostro impegno per un futuro più sicuro e sostenibile – sottolinea Claudia Pingue, Senior Partner di Cdp Venture Capital Sgr e Responsabile del Fondo di Technology Transfer –. Con tecnologie all’avanguardia, la società è in prima linea nel garantire la sicurezza alimentare, un tema sempre più cruciale per i consumatori e le industrie a livello globale".