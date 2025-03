"Biochar", la sfida per l’ambiente. Se ne parla da "Qb"

Si intitola "Biochar. Carbon R-Evolution" il libro di cui si parlerà oggi alle 18 nella libreria QB di via Colombo, a Grosseto.

Mario Santi, agronomo e ricercatore, dopo l’incontro al Liceo Artistico con le classi 4B e 4C arriva in libreria per un incontro aperto al pubblico. L’appuntamento alla scuola, tenuto insieme ad Annarita Frate, docente e volontaria della libreria QB, era finalizzato alla realizzazione per il prossimo anno scolastico, del prototipo di strumento per la cottura dei cibi a pirogassificazione in terracotta.

Nel libro di Albert Bates e Kathleen Draper si cerca di guardare al carbonio come ad un alleato per il clima. In un mondo dove i cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la vita sulla Terra come la conosciamo oggi, questo libro affronta con audacia questa sfida. Attraverso una prospettiva illuminante, gli autori ci guidano nel mondo del biochar, tecnologia antica e modernissima in grado di cambiare il passo nel nostro impegno contro il riscaldamento globale.