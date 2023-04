Bimbi in azione Oggi laboratori alle Clarisse

Raccontare la propria storia con collage e disegni, rispondendo a 5 domande. È il tema del laboratorio creativo "Chi sei tu?" a cura di Anna Dimaggio per PromoCultura, dedicato ai bambini tra 6 e 11 anni, in programma oggi alle 16 al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Il laboratorio avrà una durata di 2 ore e il costo di partecipazione è di 4 euro: è possibile prenotare chiamando il numero 0564 48066 oppure scrivendo a [email protected] o a [email protected] La curatrice Anna Dimaggio accompagnerà i bambini nell’attività di costruzione di un leporello – una striscia di carta ripiegata su se stessa – per raccontare la propria storia con collage e disegni, rispondendo a 5 domande: "Il tuo nome? Un ricordo? Una meraviglia? Un desiderio? Una parola da salvare?". Un modo per raccontare se stessi attraverso il disegno e il colore, giocando con l’arte, tra i capolavori custoditi nel Polo culturale Le Clarisse. Altro appuntamento al Polo Clarisse, questa volta alla chiesa dei Bigi: "Una goccia d’amore oltre la morte" è il libro di Stefano Luti, scritto con Antonio Cristiano, vincitore del primo premio, nella sezione romanzi-opere inedite, al VII Premio letterario "Città di Siena". L’autore lo presenterà oggi alle 17 nella Chiesa dei Bigi, al Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con Anna Bonelli, direttrice della Biblioteca comunale Chelliana. L’evento rientra fra le iniziative del progetto "Grosseto Città che legge" ed è a ingresso libero. Nell’occasione sarà offerto un aperitivo a cura di Onav Grosseto, l’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino. Il romanzo – tra prosa poetica, poesie e sonetti medioevali – racconta la storia di Alison Jane Griffiths e Nivola, due donne le cui presenze si intrecciano nel tempo e nello spazio. Entrambe sono amate – rispettivamente – da Davide Ravelli, scrittore appena divorziato, e Antonio Romano, amico di Davide e grande sensitivo. Nomi dietro i quali si celano i due autori, perché il romanzo è fortemente autobiografico. Alison è una giovanissima ballerina inglese che ha ricevuto un nefasto presagio da una chiromante e vaga per l’Europa cercando scampo, stabilendosi infine a Torino, dove incontra Davide.