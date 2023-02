Bike sharing La mobilità che ci piace

Letteralmente bike sharing vuol dire "condivisione di una bicicletta". Si tratta di un’iniziativa nata per spingere i cittadini a sposare uno stile di vita più sostenibile ed economico, noleggiando una bici messa a disposizione nei centri urbani delle nostre città. Alcune amministrazioni hanno deciso di mettere a disposizione dei cittadini bici da utilizzare e lasciare, al termine dell’uso, in determinati punti di raccolta. Ma come funziona davvero il servizio? Le due ruote si trovano vicino alle principali stazioni o in particolari punti che attraggono il turismo. Per prendere la bici è possibile, in certi casi, sbloccare la bici attraverso il proprio smartphone oppure tramite una tessera o ancora usando una chiave che sfrutta la tecnologia radio a breve comunicazione. Il servizio, quindi, non è usufruibile da tutti, ma richiede una registrazione: in questo modo si evitano i furti, dato che si può risalire a chi ha utilizzato il mezzo. Di solito la prima mezz’ora o ora è gratuita, poi il servizio diventa a pagamento: più usi la bici più il costo aumenta. Esistono anche abbonamenti mensili o annuali. Il servizio è generalmente attivo 24 ore su 24, ma in alcune città esistono fasce orarie fisse.