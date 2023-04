‘Biglie Sciolte’, pieno di solidarietà con i ragazzi ‘speciali’ all’Armeni

E’ perfettamente riuscito l’evento dedicato alla consapevolezza sull’autismo dell’associazione Biglie Sciolte di Follonica, al palazzetto Armeni in via Sanzio. L’evento, patrocinato dal Comune di Follonica, è legato alla ricorrenza annuale volta a mantenere alta l’attenzione su un argomento che interessa la vita di tante famiglie e persone: secondo l’Istituto superiore di sanità 1 bambino su 77 in Italia è autistico. Con questo evento l’associazione ha voluto sostenere la conoscenza dell’autismo e far comprendere i suoi risvolti nella vita di tutte e tutti.

L’associazione, in collaborazione con il Gruppo Solidarietà Heos, con la società Hockey Follonica 1952, l’associazione Impero, l’Unicoop Tirreno, Laura Giusti l’Orafa e Play House, ha organizzato dei laboratori aperti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, sempre nell’ottica della condivisione e dell’integrazione. Il ricavato del pomeriggio è stato interamente devoluto all’associazione Biglie Sciolte.