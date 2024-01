Biblioteca, numeri boom. Cresce ogni servizio

La biblioteca di Manciano ha ottenuto importanti numeri nel corso del 2023.

Sono stati 3667 i libri prestati (601 in più rispetto al 2022) e a questa cifra vanno aggiunti i 773 prestiti che sono stati fatti alle altre biblioteche della Rete bibbliotecaria provinciale (l’anno scorso furono 430, quindi 343 in più) e le numerose consultazioni in sede e forniture di documenti e materiale fotografico in formato digitale. C’è poi un dato che rende la biblioteca di Manciano particolarmente virtuosa, cioè i 5473 accessi, un dato che batte di gran lunga i livelli pre-pandemia (nel 2019 gli accessi totali furono infatti 5069). Numeri che fanno della biblioteca mancianese un presidio di comunità e che anche le sue strutture e i suoi servizi sono sempre più importanti per la popolazione. "I nostri utenti – dicono i responsabili della biblioteca di Manciano – hanno beneficiato dell’interprestito di rete 587 volte e del prestito extra-sistema (ovvero da biblioteche fuori dalla provincia di Grosseto) 11 volte".