Biblioteca Massa Marittima: In vigore il nuovo orario

E’ già entrato in vigore l’orario invernale della biblioteca "Badii" di Massa Marittima: la biblioteca sarà aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14 alle 19. Il giovedì e il sabato, dalle ore 9 alle 13. L’orario dello spazio 0-13: martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 e 30 alle 19; lunedì giovedì e sabato rimane chiuso. Info e prenotazioni: 0566 906290 oppure mandare una mail a prestito.biblio@comune .massamarittima.gr.it. La biblioteca comunale Gaetano Badii comunica inoltre che fino al 15 settembre gli alunni delle future classi IV e V dell’istituto Comprensivo Don Curzio Breschi possono venire in biblioteca per scegliere la cinquina di libri della XXX° edizione del concorso letterario di narrativa per bambini denominato "Scelto da Noi": nello spazio 0-13 della "Badii" troveranno la valigia con i testi candidati al concorso.