Biblioteca comunale. Martedì l’apertura

GAVORRANO Apertura al pubblico della biblioteca comunale, con l’annuncio della sindaca Stefania Ulivieri. La biblioteca comunale ’Elena Maestrini’ aprirà ufficialmente al pubblico a partire da martedì prossimo. La nuova sede, situata presso gli ex Bagnetti, sarà un punto di riferimento culturale per l’intera comunità e, prosegue e, la nuova sede, ha in serbo per voi significative attività. Per ulteriori informazioni, potete contattarci presso la biblioteca o visitare i locali della biblioteca. La gestione della biblioteca è affidata alla società PromoCultura, che fa parte della rete Co&So Empoli. Gli orari di apertura: lunedì giorno di chiusura poi martedì dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 15 alle 19. Giovedì dalle 9 alle 13 e il giorno successivo dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13. Domenica chiusura. "Un ringraziamento speciale – dice la sindaca – va ad Autolinee Toscane per la preziosa collaborazione". Il tutto in ricordo della solare concittadina prematuramente scomparsa.