Biblioteca comunale cambia sede

Sarà più grande, ospiterà nuovi spazi e avrà un accesso più facile peri cittadini. A Sorano la biblioteca comunale si trasferisce. I circa 8 mila volumi troveranno casa nei locali della ex segreteria e presidenza dell’Istituto comprensivo. La giunta ha approvato il trasferimento della biblioteca comunale "Manfredo Vanni", dalla sua sede storica, ovvero al piano terra di palazzo Ricci Busatti ai nuovi locali. Una richiesta in tal senso era stata avanzata dal sindaco alla dirigente scolastica Anna Rosa Conti che ha trovato l’unanime assenso del consiglio di istituto. In questo trasloco la biblioteca acquisirà maggiore valore. Oltre al trasferimento dei volumi in dotazione alla biblioteca, nei nuovi spazi verrà realizzata una sezione speciale per l’infanzia collegata a un ambiente didattico multimediale creato a cura del Comprensivo. "Oltre a una migliore fruibilità da parte dei cittadini – dice il sindaco, Pierandrea Vanni – potremo assicurare spazi per l aggregazione e occasioni di incontro. Ringrazio la dirigente scolastica, il consiglio di istituto e a Lara Arcangeli. Un sentito ringraziamento alla professoressa Rosanna Cappagli che come volontaria cura il trasferimento e la ricollocazione dei libri". Nella nuova sede troveranno posto anche le donazioni dei familiari del senatore Gaetano Arfè e di Rosanna Banti e il costituendo fondo Manfredo Vanni.