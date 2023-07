Beveraggio, Grosseto: Riunita la Commissione Gori: "Vasca o tombare il Fosso"

La questione del Fosso Beveraggio finisce in Commissione. Gli sversamenti di liquami del fosso che sta interessando la parte finale del quartiere del Verde Maremma a Grosseto, sono al centro di un’inchiesta dopo la segnalazione degli ambientalisti. In queste ultime settimane la Polizia municipale ha iniziato una mappatura degli scarichi fognari di tutto il quartiere per vedere se ci sono degli allacci non registrati. La Quarta Commissione, convocata dal consigliere Gori e presieduta da Alfiero Pieraccini, ha affrontato il problema. "Alla Commissione ho chiesto di trovare una soluzione – ha iniziato Giacomo Gori capogruppo del Movimento 5 Stelle – e ho fatto due proposte: la prima, temporanea, è quella di costruire una piccola vasca di contenimento trattata con materiale apposito. Una soluzione tampone affinché non si generino problemi come quelli di qualche settimana fa quando lo scolmatore della zona, a causa delle forti piogge, riversò i liquami nel fosso Beveraggio, creando tanti problemi anche a Marina allo sbocco a mare. L’altro – aggiunge Gori – è la tombatura della parte finale del fosso e un suo successivo indirizzamento alla dorsale principale che porta al depuratore di San Giovanni". Secondo il Comune invece non esiste alcuna correlazione tra il Fosso Beveraggio e l’inquinamento delle acque marine. "Le recenti voci e speculazioni riguardanti il Fosso Beveraggio come possibile fonte di inquinamento delle acque sono infondate e prive di basi scientifiche – ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Sia Arpat che Adf hanno condotto indagini approfondite e analisi tecniche e i risultati delle rilevazioni dimostrano che il Fosso Beveraggio non è coinvolto nell’alterazione della qualità delle nostre acque di balneazione. Ribadisco che non esiste dunque alcun motivo di allarmismo".