Beveraggio, allarme inquinamento "Valori 400 volte oltre la norma"

"Chiediamo la documentazione in materia ambientale relativa alla gestione illegale e indecente del fosso Beveraggio". La lettera, a firma di Roberto Barocci del Forum Ambientalista, è indirizzata al sindaco Vivarelli Colonna, al dipartimento di prevenzione della Asl e ai carabinieri forestali di Grosseto. Il problema? L’inquinamento del fosso che sta raggiungendo livelli altissimi. "Considerato che la gestione delle acque chiare meteoriche è compito del Comune, mentre è compito dell’Acquedotto del Fiora la gestione delle acque nere – aggiunge Barocci – nel caso del Fosso Beveraggio, solo in via del tutto eccezionale (per piogge di grande intensità) è consentito scaricare in emergenza. Il 28 febbraio scorso sono stati fatti degli accertamenti nei tratti fognari di acque chiare che alimentano il fosso, in cui si dovrebbero raccogliere solamente acque meteoriche, e il valore analitico di Escherichia Coli è stato di 1.986.300 ufc100 ml, cioè circa 400 volte superiore al valore limite massimo consigliato per gli scarichi in corpi idrici superficiali".

Barocci prosegue: "Il fosso Beveraggio defluisce sul San Rocco, e il suo inquinamento accertato è sicuramente concausa di ripetuti divieti di balneazione decretati in questi ultimi anni sulle spiagge di Marina di Grosseto in occasione di piogge estive intense". Barocci spiega meglio: "Considerato che con l’ordinanza 60 del 24 maggio 2022 il sindaco del Comune di Grosseto aveva ordinato a tutti i proprietari degli immobili sui lati del fosso Beveraggio, dalla via Castiglionese alla vecchia Aurelia, (in tutte le vie puntualmente indicate), di "verificare senza indugio il recapito degli scarichi di propria competenza e di rimuovere immediatamente, se presenti, gli allacci delle acque reflue di qualunque origine dalla conduttura bianca delle fognature separate". "Inoltre – prosegue Barocci – dispose le conseguenti ispezioni e controlli su tutti gli scarichi al fine di verificare l’osservanza delle norme. Ma verificato che, a distanza di un anno, nel tratto in cui il fosso Beveraggio torna a defluire a cielo aperto, accanto ad abitazioni, è evidente che tale fosso continui a ricevere a monte, nel tratto tombato, acque luride derivanti da scarichi fognari abusivi". Poi Barocci chiude: "A nome dell’associazione nazionale Forum Ambientalista e in riferimento alla legge 1082001 chiediamo copia dei verbali degli accertamenti compiuti in ottemperanza dell’ordinanza 60 del 24 maggio 2022 e le eventuali motivazioni delle mancate verifiche in tutte le vie puntualmente indicate nell’ordinanza, in ottemperanza a quanto disposto in fatto di ispezioni e controlli sugli scarichi abusivi".