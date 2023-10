"Benefici materiali e immateriali portati al territorio di Capalbio"

Il territorio di Terre di Sacra si estende per oltre 1000 ettari lungo 12 chilometri di costa a sud della Toscana ed è caratterizzato dalla torre di Buranaccio, posizionata su una lingua di sabbia e duna mediterranea tra il mare e il lago di Burano, prima Oasi WWF in Italia. Alla presentazione del bilancio sociale hanno partecipato l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras e il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini. Quello 2022 è il secondo bilancio sociale di Terre di Sacra: "Questa seconda edizione – ha detto il presidente della società, Carlo Puri Negri – sancisce la nostra volontà nel rendere partecipi tutti i nostri portatori di interesse dei benefici materiali e immateriali che Terre di Sacra ha apportato e sta apportando nel territorio di Capalbio". Nel suo saluto l’assessore regionale Marras ha detto: "Questa è un’azienda importante per il turismo toscano. Questa azienda prende tutta la fascia costiera di un comune intero, quindi è un’azienda-territorio". Il sindaco Gianfranco Chelini ha sottolineato quanto Terre di Sacra faccia per il territorio: "Sacra più che al Pil punta al "Bil" – ha detto – il ‘benessere interno lordo’. Capalbio è caratterizzato dalla fascia litoranea con i casali che Terre di Sacra ha conservato. Un’operazione storica da bilancio sociale che porta un beneficio sociale. Ed è importante la vostra propensione all’agricoltura biologica, visto che Capalbio è parte del Distretto biologico della Maremma". Per Margherita Puri Negri, responsabile Comunicazione e Marketing, ha detto come il primo obiettivo di Terre di Sacra sia la preservazione del territorio, da qui la scelta di puntare su agricoltura biologica e turismo sostenibile. All’interno delle strutture ricettive il 100% dei rifiuti è indirizzato alla raccolta differenziata. In linea con i suoi principi fondamentali, Terre di Sacra effettua una scrupolosa selezione dei suoi fornitori, inclusa la scelta di OV Energy come fornitore di energia.