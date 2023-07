Benedetta Rosa si è laureata in Scienze psicologiche e psichiatria forense Benedetta Rosa si è laureata all'Università di Roma in Scienze e tecniche psicologiche e psichiatria forense applicata. La tesi discusse è sull'abuso sessuale infantile. Auguri a lei e ai genitori, in particolare al padre Florindo Rosa, ufficiale dei Carabinieri del Noe.