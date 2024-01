"Bene le iniziative di Natale, un successo con tante presenze"

A festività natalizie ormai archiviate e con il carnevale alle porte, l’Amministrazione comunale e la Proloco di Arcidosso fanno il bilancio delle tante attività messe in campo dal 8 dicembre al 7 gennaio, nell’ambito di "Natale di Luce". Sono stati spettacoli e attività che hanno animato Arcidosso all’insegna del divertimento ma anche della solidarietà verso le popolazioni della Toscana colpite dalle alluvioni del novembre scorso. "Sono stati 30 giorni molto partecipati – afferma Filippo Mazzi, presidente della Proloco - sia dal punto di vista dell’affluenza e del riscontro da parte della cittadinanza e dei turisti, che di impegno da parte degli organizzatori e dei volontari e collaboratori che si sono adoperati per garantire il perfetto funzionamento del corposo calendario di attività". Anche il sindaco, Jacopo Marini, esprime soddisfazione per l’ottima riuscita delle iniziative: "Quest’anno siamo riusciti ad organizzare un cartellone veramente bello ed intenso, rivolto in particolar modo alle nuove generazioni. Sicuramente il nuovo spazio Nido di Fate ha fatto la differenza rispetto alle precedenti edizioni, ma voglio anche ricordare le altre splendide location che abbiamo messo a disposizione, come il castello, il teatro, la biblioteca. Inoltre vedere i principali edifici e monumenti del centro addobbati con spettacolari effetti e giochi di luce è sempre ogni anno una piacevole emozione. Infine, un grazie sentito rivolgo ai volontari della Proloco senza i quali sarebbe impossibile realizzare tutte queste belle iniziative". Non è stato solo un Natale di festa: "Avevamo preso l’impegno di raccogliere e destinare i proventi di alcuni eventi verso le popolazioni toscane alluvionate e siamo riusciti a raccogliere e versare 1.000 euro sul conto corrente dedicato della Regione Toscana – conclude Marini –. Una cifra che manifesta la nostra vicinanza a quei territori colpiti da quei tragici eventi meteo di novembre 2023".