Bene il turismo prenatalizio. Già molte le presenze

Buona la prima. L’atmosfera natalizia è calata sui paesi amiatini. Nel Ponte dell’Immacolata Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara e Santa Fiora hanno dato il via agli eventi che accompagneranno gli abitanti e i turisti in queste intense settimane che fanno da cornice al Natale. La pista di pattinaggio di Arcidosso sta avendo un grande successo, molte le presenze nel weekend. "La pista – spiegano dalla pro loco di Arcidosso – è stata inaugurata nella giornata del 6 dicembre, in occasione della festa patronale. Quest’anno è all’interno della nuova struttura denominata Nido di Fate. Intorno alla pista organizzeremo tanti eventi, a partire ad esempio dai laboratori per bambini". È iniziato il Natale anche a Santa Fiora. Nei giorni scorsi il sindaco Federico Balocchi ha partecipato all’evento di accensione delle luminarie insieme ai bambini del paese. Il prossimo appuntamento a Santa Fiora è in programma domenica, con il piccolo concerto di Natale, spettacolo musicale per bambini al Centro Giovani, in programma domenica. "Santa Fiora ha un patrimonio di storia, di bellezza e di tradizioni da preservare e tramandare che la rendono speciale e giocano un ruolo fondamentale dal punto di vista dell’attrazione dei turisti nel nostro borgo. – afferma Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al Turismo di Santa Fiora – Il Natale è uno dei periodi dell’anno in cui queste tradizioni rivivono in un clima festoso. Ringrazio tutti i volontari delle associazioni locali che ogni anno si impegnano per rendere possibile tutto questo". Molto entusiasmo e partecipazione anche a Castel del Piano dove è stata inaugurata la casa di babbo Natale e si è svolta la "tre giorni" della prima edizione del Loggione, l’evento organizzato dalla contrada Poggio nel cuore del paese. A Castell’Azzara invece è andata in scena una nuova edizione di Zaragustando, l’evento che si sviluppa nel centro storico del paese.

Nicola Ciuffoletti