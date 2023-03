"Bene il progetto Amiata Bike" La Cna favorevole all’iniziativa

Amiata Bike è un progetto di cicloturismo recentemente presentato che ha come obiettivo quello coinvolgere i 12 comuni dell’Amiata grossetana e senese. Un progetto ha ricevuto il plauso anche da Cna: "Apprendiamo con piacere del progetto ‘Amiata Bike’ - dice Renzo Mancini presidente del comitato di zona Amiata per Cna Grosseto - che unisce i Comuni dei due versanti dell’Amiata, in un progetto di valorizzazione e sviluppo turistico del territorio". Le due Unioni dei Comuni amiatine sono dunque a lavoro insieme per la realizzazione di un percorso ad anelli, per il cicloturismo, che unisce i 12 Comuni del territorio in 9 tappe. "Un progetto – commenta Mancini– in grado di superare la divisione territoriale tra i due versanti del Monte Amiata, in un’ottica di promozione turistica dell’intero territorio: con questo percorso, che parte da sei sentieri che si snodano dalla vetta e che si ricongiungono in un percorso ad anello, segnalato da apposita cartellonistica, tutta l’area dell’Amiata potrà essere valorizzata come luogo di interesse per gli appassionati della bicicletta, portando un ulteriore impulso all’economia del territorio, attraverso l’organizzazione strutturata di una turismo molto in voga, di questi tempi e che finalmente unisce la promozione del territorio con i servizi ai turisti". L’unione, come del resto è stato ribadito più volte, fa la forza. "Il fatto che i Comuni dei due versanti del nostro territorio si uniscano in una progettualità strategica di area vasta – conclude Mancini – visto che l’Amiata si presta dal punto di vista turistico ad essere una meta di attrazione per il cicloturismo in tutte le sue accezioni è la risposta anche a una delle sollecitazioni che la nostra associazione aveva suggerito durante l’incontro sulle aree interne che abbiamo organizzato a gennaio ad Arcidosso". L’auspicio è che questo cambio di passo possa rappresentare un modello anche in futuro.