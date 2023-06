"Bene il Festival dell’Estate Vanno coinvolti i commercianti"

Coinvolgere gli esercenti locali nel Festival dell’Estate che il Comune di Grosseto ha organizzato per fine giugno nel centro storico della città. È questa la proposta di Confesercenti che apprezza l’offerta culturale prevista a partire dal 27 giugno per questa "GRande estate". Confesercenti apprezza l’iniziativa dell’Amministrazione per lo svolgimento di un festival di intrattenimento nel centro storico del capoluogo maremmano. "Crediamo che questa iniziativa possa stimolare la frequentazione del Ccn, il Centro commerciale naturale, ad inizio estate, senza entrare in competizione con i principali festival in programma nella costa nel pieno della stagione estiva". Sarà l’occasione per i cittadini del capoluogo, ma anche provenienti dal resto della provincia, e naturalmente per i turisti presenti, di vivere il centro della città, anche grazie ai grandi nomi presenti tra cui Edoardo Bennato, il comico Gabriele Cirilli e il gruppo The Kolors. "Per questo motivo – afferma il presidente provinciale Giovanni Caso – ci siamo fatti promotori verso l’amministrazione comunale, durante la riunione di presentazione, perché si arrivi ad un totale coinvolgimento del tessuto degli esercenti locali, perché siano loro i primi ad incoraggiare la partecipazione al Festival, con la possibilità di stimolare le famiglie residenti e non, a frequentare sin dal pomeriggio il centro della città, anche attraverso quanto abbiamo proposto, ovvero un ampliamento ad hoc della proposta museale in occasione del Festival, coinvolgendo anche i ristoratori perché vi sia la proposta di menù specifici per le serate degli spettacoli". "In qualità di associazione di categoria ci impegneremo a fare la nostra parte per la buona riuscita degli eventi" conclude Confesercenti.