"Bene i nuovi cassonetti Ma ora chi pagherà"?

Polemiche sui cassonetti con le maniglie; chi paga i nuovi contenitori per i rifiuti a pedali, che saranno presto sostituiti, partendo da Talamone ed Orbetello? A Grosseto nel 2018 furono subito installati i cassonetti a pedali. "Nel Comune di Orbetello furono invece posizionati in due riprese nel 2019 e nel 2021, ma tutti senza pedali. Perchè a distanza di poco tempo vengono tutti sostituiti con quelli a pedali. Altra domanda: questi ultimi chi li paga?". Luca Aldi, coordinatore comunale di Azione prende posizione sulla preannunciata sostituzione dei cassonetti di Orbetello, da parte della Sei Toscana, con l’arrivo di quelli a pedali. L’annuncio dei nuovi contenitori, più comodi e sicuri ed igienici rispetto a quelli attuali è stata fatta dal sindaco Andrea Casamenti, che ha recepito le istanze dei cittadini e dall’assessore ai lavori pubblici, Luca Minucci. Per le opposizioni, Luca Aldi, coordinatore di "Azione", nel prendere atto di questo intervento, che poteva essere fatto subito, si chiede quanto costerà la sostituzione da parte di " Sei Toscana".