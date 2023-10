"BeFaLa Trio". Ecco l’appuntamento con "Music&Wine"

Dopo i grandi successi dei concerti estivi alle Terme Marine, ritornano in città gli appuntamenti autunnali de "I Concerti del Granduca", nell’ambito dell’ultratrentennale Festival Music&Wine, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini. Il primo appuntamento, che si terrà domani alle 17,30 alla sala Azzurra dell’Hotel Granduca in via Senese, avrà come protagonista il simpatico "BeFaLa Trio" di Perugia con Stefano Falleri e Sandro Lazzeri alle chitarre e da Angelo Benedetti al clarinetto.