Beata Veronica Lavori alla Spiaggetta

Proseguono i lavori della cooperativa sociale "Beata Veronica" di Orbetello: è stata completata la nuova area recintata per alla Spiaggetta di Neghelli. E’ stata tolta la vecchia steccionata che è stata sostituita con altro legname e poi pitturata a castagno.

"Voglio ringraziare il Comune di Orbetello – dice Flavio Fantoni, dirigente della cooperativa sociale – che ci assegna queste manutenzioni".

La "Beata Veronica" cura anche l’orto sociale e porta avanti altre iniziative sociali sul territorio anche in sinergia con altre associazioni, come Acli e Croce rossa, perché le politiche di aiuto e sostegno sono molto importanti per molte famiglie. "Terminati questi lavori alla Spiaggetta – dice Fantoni – inizieremo quelli di completamento della pista ciclabile che dalla diga di Orbetello arriva sino a Santa Liberata".

Michele Casalini