"Beach Clean Up", oggi pulizia con Marevivo di Cala Violina

Torna il volontariato per l’ambiente in vista della stagione estiva. Si chiama "Beach clean up" ed è in programma per oggi. Si tratta della pulizia della spiaggia di Cala Violina, oggi dalle 10, organizzata in collaborazione con l’associazione MareVivo. La giornata si suddividerà in due momenti: la pulizia della spiaggia di Cala Violina e successivamente l’inaugurazione di alcuni arredi in legno donati da "MareVivo". Per chi vuole essere presente alla pulizia della spiaggia il ritrovo è alle ore 10 nel parcheggio di Val Martina, per chi invece vuole prendere parte solamente all’inaugurazione degli arredi, il ritrovo nel parcheggio di Val Martina è alle 12. Si tratta dell’ennesima pulizia della spiaggia di Cala Violina, vero e proprio gioiello della Maremma che durante l’estate diventa una delle mete preferite da turisti che arrivano da tutto il mondo. Per aderire all’evento è importante la puntualità dell’orario di arrivo così da organizzare gli spostamenti verso la spiaggia.