Batte la testa e perde i sensi

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato sul campo di calcio di via Australia durante la partita fra la formazione Under 15 dei padroni di casa della Nuova Grosseto Barbanella e quella dell’Orbetello.

Durante una fase di gioco un giocatore lagunare è scivolato ed ha battuto violentemente la testa sul terreno (in sintetico) e ha perso i sensi per alcuni secondi. Immediati gli interventi di soccorso e il giovanissimo atleta – che poi per fortuna si è ripreso – è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti.

La società dell’Orbetello ha poi ringraziato pubblicamente i dirigenti della Nuova Grosseto Barbanella per il grande supporto fornito durante le fasi di soccorso.