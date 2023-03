Bartolozzi non si candida Sta con Ulivieri

"Il mio passo in avanti con cui ho proposto la mia candidatura a sindaco di Gavorrano è stato un atto positivo di disponibilità, un gesto politico rivolto a tutto il mondo progressista che anima le nostre comunità". Inizia così Andrea Bartolozzi, che ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto dopo un primo appello che aveva fatto credere ad una sua possibile candidatura a primo cittadino di Gavorrano. "Il mio appello ha subito creato grande interesse – ha aggiunto confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni – ma dopo vari incontri credo sia evidente che il profilo di Stefania Ulivieri (che nei giorni scorsi ha ufficialmente annunciato la sua candidatura) è quello che può ottenere con maggiore forza l’unione delle forze progressiste e civiche del nostro comune". Poi chiude: "Sento che c’è una grande vitalità e disponibilità a percorrere la strada del buon governo fondato nell’innovazione, della coesione e della valorizzazione culturale e sociale. Credo che già tutto questo sia un risultato importante che ponga le basi per un nuovo modello di governo fondato sui principi che da sempre ispirano il "modello" Gavorrano: solidarietà, libertà, pace, giustizia e valorizzazione delle capacità e consapevolezza delle risorse locali. Anche noi dobbiamo dare il nostro contributo – chiude – per raggiungere questo importante obiettivo, quindi invito tutti i miei sostenitori a continuare a supportarmi, durante la campagna elettorale contribuendo così a far eleggere come sindaco Stefania Ulivieri".