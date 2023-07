Barriere architettoniche "Sindaco, che delusione"

Barriere architettoniche nelle scuole del capoluogo che mettono in difficoltà una docente. L’opposizione interroga, il sindaco risponde ma dai banchi della minoranza arrivano proteste per i ritardi per risolvere il problema. "Il sindaco Stefania Ulivieri – dicono i consiglieri di opposizione – ci ha risposto dicendo che in questi nove mesi, a fronte degli adempimenti sui numerosi progetti in corso e in ragione della mancanza di risorse di bilancio da destinare a questo intervento, non ha potuto redigere una fattibilità tecnica ed economica che potesse descrivere in maniera puntuale la soluzione per rendere accessibile la scuola almeno in parte. In sintesi, in nove mesi l’amministrazione non ha avuto il tempo e le risorse per rendere accessibile, anche in minima parte, la scuola alla docente diversamente abile. Il tutto nel momento esatto in cui lo stesso Comune sta spendendo 155mila euro per abbattimento di varie altre barriere architettoniche dislocate su più punti del territorio comunale".