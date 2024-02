Barocci aveva ragione: "Trent’anni di grandi lotte"

Con qualche ruga in più. Ma con la soddisfazione di aver scritto la storia. Roberto Barocci e Renzo Fedi sono stati tra i primi, insieme ad altri ambientalisti, all’inizio degli anni ’90, ad alzare il velo su quello che stava accadendo nella piana del Casone. Negli anni Sessanta nel del Golfo di Follonica di Grosseto si insedia il colosso della chimica Montedison che inizia a produrre acido solforico. Poi arriva Eni che tenta di produrre energia elettrica dall’incenerimento dei rifiuti prima di vendere l’impianto alla società privata Scarlino Energia, che ha iniziato a bruciare i rifiuti entrando in una lunga diatriba giudiziaria per le emissioni inquinanti. Conclusa definitivamente qualche giorno fa grazie alla voglia e alle capacità di ambientalisti capaci e comitati che non hanno mai mollato di un millimetro. Cinque le sentenze del Consiglio di Stato (negli anni) che annullavano le autorizzazioni date dalla Regione e dalla Provincia. "Quando siamo riusciti ad entrare nell’impianto – ricorda Roberto Barocci – le camere che dovevano trattenere i vapori di diossina dovevano essere alte 5 metri, e invece erano solo due. E anche le dimensioni dei forni erano inadeguate: l’impianto era stato costruito nel 1950 per bruciare la pirite, non per incenerire i rifiuti". Adesso per far ripartire l’impianto, dovrà essere adeguato. Ma Scarlino Energia ha alzato bandiera bianca. Sul progetto firmato Iren che avrebbe intenzione di realizzare quattro impianti di trattamento rifiuti, Roberto Barocci si toglie altri sassolini: "Iren stima che nella zona potrebbero esserci 110 nuovi posti di lavoro – chiude –. E’ lo stesso numero che avevamo previsto noi nel 2015, quando puntavamo su un sistema differente di trattamento dei rifiuti. Ci accusavano di essere contro a tutto. E non è vero: i numeri di Iren ci confermano ancora una volta che avevamo ragione".