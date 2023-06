Bar Giulia d’Autore Al via la rassegna Tante iniziative

Al via la rassegna Bar Giulia d’Autore 2023. Cultura arte e un servizio d’intrattenimento per i frequentatori dello storico locale di Porto Santo Stefano, che anche quest’anno propone un mix di mostre, esibizioni ed eventi all’interno del bar di via del Molo. Dopo il successo riscontrato nelle prime due stagioni lo staff rinnova la kermesse con importanti novità. Quest’anno, oltre agli artisti che esporranno le proprie opere, nel calendario ci sarà anche tanta musica. Con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, il progetto consolida la collaborazione del Centro Studi "Don Pietro Fanciulli", dell’associazione Art-day e la partnership comunicativa della Web Tv Lifebox Streaming. Ogni appuntamento sarà supportato da una mostra espositiva nella sala interna, gratuita e di libero accesso, un’intervista di approfondimento con il curatore dell’esposizione, la degustazione di un aperitivo davanti al mare azzurro dello Stadio di Turchese e, per ben due serate, i clienti saranno accolti dalle note di violino, chitarra e sassofono. Si parte dalla giornata di oggi con la mostra fotografica a cura di Enzo Russo, Foto Aprili e Agenzia B.F "60 anni ordine dei giornalisti – il dovere della verità", seguito il 27 giugno dall’aperitivo in terrazza "Di Tutto un Pop Duo", con Alex Golini (violino) e Paolo Battistini (chitarra). Tanti eventi anche dal mese di luglio, con esposizioni di quadri, aperitivi in musica e presentazioni di libri. "La nostra visione futura – dicono i proprietari – è quella di creare un nuovo concept che non si limiti solo ad avvicinare cultura e mondo gastronomico, ma crei una vera e propria dinamicità di elementi".