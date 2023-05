Bando per il depuratore Doppia condanna

Quattro anni e 8 mesi per Antonio Capristo, quattro anni e 4 mesi per Valentina Tenerini. Sono queste le pene stabilite dal Gup Marco Mezzaluna per l’ex ceo della Newlisi Spa e per l’ex dipendente di Acquedotto del Fiora (poi passata alla Newlisi) in merito al processo nato dall’inchiesta "Black Water" partita nel 2018 con l’intento di verificare presunte irregolarità nell’appalto per la costruzione dell’impianto di depurazione fanghi in località San Giovanni. Per entrambi disposte le pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e l’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione per un anno. Secondo le accuse, l’allora dipendente di AdF aveva fornito al dirigente della Newlisi informazioni riservate sulla gara di appalto il cui bando aveva previsto poi la necessità di alcuni requisiti che solo la Newlisi poteva garantire. L’indagine fu condotta dal personale della Polizia stradale e della Polizia municipale che portò al sequesto di documenti e computer nelle sedi delle società.